擺脫上屆心臟病發陰霾 艾歷臣「感恩仍在球場上」

艾歷臣在上屆歐國盃首擊鬥芬蘭隊的比賽中途，突因心臟病發暈倒，經及時急救並送院醫治後逃過鬼門關，3年過後這名現效力曼聯的32歲球星已走過陰霾，安裝了心臟起搏器續馳騁綠茵，相隔1100日後在此戰於中場擔起大旗；至於當日的急救英雄卡積亞，是役亦續以隊長身分在陣中擔正鎮守中路。

隔1100天再戰歐國盃首建功

難阻丹麥遭斯洛文尼亞逼和

丹麥隊昨於17分鐘靠右翼衛阿歷山大巴亞右路開界外球，鋒將雲特接應時第一時間後腳妙傳予入楔禁區的艾歷臣，後者凌空施射破網先開紀錄並領先半場，造就另一個勵志的「丹麥童話」。

及後雙方戰况膠着，至63分鐘才有丹麥前鋒海倫近門接應左翼衛域陀基斯甸臣的傳中後射門，被敵軍隊長的門將奧比歷救出。斯軍其後加強攻勢，戰至77分鐘藉角球攻勢，由左閘艾歷真沙在禁區頂遠射「省」中丹麥中場摩頓胡文特後改變方向入網，追平1：1完場，丹麥下輪將要大戰英格蘭隊，斯洛文尼亞則要轉戰塞爾維亞隊。

首次在歐國盃取得入球、並獲昨仗最佳球員的艾歷臣賽後道：「未能取勝當然有些遺憾，但今次歐國盃，我已譜寫了與上屆不一樣的故事，很幸運我仍能在球場上，在這兩屆之間我也踢了不少比賽，這是令人感恩的，當刻我眼裏只有足球。」