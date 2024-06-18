英格蘭險勝塞爾維亞響頭炮 比寧咸頭槌奠勝 修夫基信遇下半場困境具警惕性

英格蘭隊今屆賽事受制部分常規主力過去一季因傷患或狀態問題影響，修夫基在大軍陣容中大刀闊斧放棄包括拉舒福特及哈利馬古尼等愛將。昨仗「三獅軍團」亦有在決選名單中的左閘勞基梳爾康復後狀態不足缺陣，派出右閘捷比亞續串演該位置。

暫列C組榜首 下輪鬥丹麥

採取主動的英格蘭開賽13分鐘，由翼鋒布卡約沙卡右路快放落底線右腳傳中，皮球「省」中對手後仍飛向禁區內，中場祖迪比寧咸隨即後上衝頂破網，令球隊首次攻門即取得入球。在右路取得甜頭的英軍，其後不時由沙卡在邊線成功突破傳中，但前線隊友未及跟進下失諸交臂，半場維持一球交收。

換邊後塞爾維亞加強前場防守，令英格蘭形勢轉趨被動，直至末段才再有入球機會，但前鋒哈利卡尼在77分鐘接應剛後備落場的查洛保雲右路傳中頭槌頂中楣。隨後修夫基於86分鐘收起功臣比寧咸，由效力曼聯的19歲小將高比文奴初登大賽舞台。結果雙方未再添紀錄，英格蘭以1：0險勝塞爾維亞，藉同組另外一場較早前和波，暫列C組榜首，下輪將鬥丹麥隊，塞軍則遇斯洛文尼亞隊。

賽後修夫基表示：「上半場我們控制了戰局，且不乏取得更多入球的機會，但下半場遇上的困境對球隊來說也是件好事，可在大賽的開端戒慎恐懼，對接下來的比賽有警惕作用。」而他又大讚功臣比寧咸為自己寫下里程碑，認為該入球的入楔時機非常好。

卡尼讚比寧咸不可思議

塞國翼衛高斯迪因傷緣盡賽事

獲選此仗最佳球員的比寧咸則謂：「敵軍表現頑強，但我們賽前已做足準備，在場上的分工很清晰，相信未來有能力製造更多入球。」而他亦希望將過去一季在皇家馬德里所踢出的理想風格帶到國家隊之中，助球隊向冠軍目標邁進。而英軍隊長哈利卡尼則承認此仗贏得艱辛，並大讚比寧咸是一名不可思議的球員，「不論攻守及串連都做得很好」。

至於塞軍是役雖然失利，但射手杜辛華荷域認為球隊展現出競爭力，是時候將目光放在未來兩場分組賽；中場沙沙盧傑則滿意球隊下半場作出很好的回應，即使輸了仍值得為整體表現感自豪。不過，是役於43分鐘傷出的31歲左翼衛菲臘高斯迪，賽後則證實左膝韌帶撕裂，緣盡今屆餘下賽事並將提早退隊。