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體育

體壇快訊：港田徑男將雙線封王

【明報專訊】香港田徑隊近日三線出擊，當中張紹衡前日在泰國田徑錦標賽的男子110米欄決賽跑出 13.86秒，以0.17秒力壓張宏峰封王，梅政揚及李家耀分別獲得第5及7名。另外，港隊昨於全國青年田徑錦標賽的男子4×100米決賽跑出39.75秒，贏得金牌。

港男女壁亞團賽奪亞

亞洲壁球團體錦標賽昨假中國大連煞科，港隊在男、女子組決賽分別不敵馬來西亞隊，拿下銀牌。當中女隊有何子樂與大馬名將斯華打足5局飲恨，湯芷穎則以0：3負亞諾維，以直落兩場吞敗，無緣衛冕。男隊雖有梁子軒取勝，惟劉子均及鄧銘漮皆落敗，難阻球隊以場數1：2告負。

陳晞文首奪風翼獎牌

香港滑浪風翼隊於瑞士舉行的歐洲滑浪風翼錦標賽傳來好消息，兩屆亞洲冠軍陳晞文於女子公開組準決賽惡鬥3場後力壓師妹勝出，晉級共有4名選手進行的決賽，終力壓法國選手奪銅，首次踏上滑浪風翼歐洲賽頒獎台。

金牛NBL新季首戰即勝

新一季全國男子籃球聯賽（NBL）昨開打，香港金牛在首戰在由頭帶到尾下，加上全隊命中率逾5成下，並有6人得分上雙，最終作客以104：82大勝江西贛馳，取得開門紅。

靴斯拿掌白禮頓成英超最年輕主帥

英超球會白禮頓日前宣布，委任31歲的前聖保利教練靴斯拿為領隊，以取代已離隊的迪沙比，雙方簽約至2027年。這位在美國出生的德籍少帥正待工作證獲批便可履新，並將成為英超史上最年輕主帥。

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