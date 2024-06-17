比利時碰斯洛伐克 迪布尼再燃爭標雄心

誓雪上屆世盃分組賽出局之恥

比利時隊的「黃金一代」曾交出不少佳績，其中以獲得2018年世界盃季軍及曾長期盤踞世界排名第一為人津津樂道，而躋身2016和20年歐國盃8強亦算有交代，卻在2022年世盃跌了沉重一交，在分組賽爆冷居於摩洛哥和克羅地亞隊之下未能晉身16強，接着是主力夏薩特及艾達韋列特等退出國際賽，雖在今屆歐國外以首名出線，但未被看好能首獲國際大賽錦標。

迪布尼：求勝飢渴仍在

比利時在決賽周可說抽得上籤，球隊被指實力勝於羅馬尼亞、烏克蘭和斯洛伐克隊，故此在前鋒盧卡古、翼鋒李安度杜沙特、中場阿馬度奧拿拿、謝利美杜古及奇雲迪布尼等領軍下，闖入16強似非難事。

迪布尼明言壓力總會有，尤其是他和其他富經驗的球員，但仍說：「我曾與這支國家隊經歷高低潮，不過那求勝的飢渴仍在，當它消失時，我便會引退。我仍覺得自己的心態只有20歲。」惟其中後場隊友維頓漢、韋素、梅尼亞及艾法菲亞迪等均因傷明晨上陣成疑。同日由梅迪歷領軍的烏克蘭隊今晚對羅馬尼亞，據報唯一傷兵是烏軍後衛米高蘭高。