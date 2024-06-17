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體育

荷蘭反勝波蘭開門紅 韋格賀斯後備登場建殊功

【明報專訊】荷蘭隊昨晚於歐洲國家盃D組首擊，在先失守下靠前鋒加普及韋格賀斯各建一功，以2：1反勝有羅拔利雲度夫斯基因傷避戰的波蘭隊，下輪將惡鬥爭標熱門法國隊。

兩軍今屆歐國盃同受傷兵問題影響，荷蘭早前有中場主力法蘭基迪莊及古普美拿斯因傷退隊；波蘭亦有前鋒米利克同告傷退無緣決賽周，而陣中首席射手「羅拔仔」利雲度夫斯基亦有傷在身此戰僅列後備但未落場。

甫開賽已主導形勢的荷蘭隊，僅兩分鐘便有前鋒加普左路窄角度施射左下路死角，但被波蘭隊門將施捷斯尼及時撲出。初段攻勢欠奉的波蘭反於16分鐘靠一次角球攻勢，由翼鋒施連斯基傳中予近柱入楔的前鋒阿當布沙，他擺脫敵衛後無人看管下頭槌頂遠柱入網，令球隊首次攻門便取得入球，領先1：0。

積極反撲的「橙軍」至29分鐘，由後衛尼敦阿基在前場截擊對手長傳後傳予加普，後者推入中路遠射「省」中兩敵衛下改變方向入網，助荷蘭扳平1：1完半場。

周六凌晨次戰撼法國

換邊後戰至55分鐘，波蘭換入傷癒的前鋒施維達斯基入替表現平平的奧賓斯基提升攻力，形勢一度逆轉，包括效力阿仙奴的後衛積及基奧柯接應左路傳中於遠柱勁射，但被荷蘭門將維貝魯根撲出，及後施連斯基補射亦無果。

橙軍其後接連換人重奪主導權，終在83分鐘由後備落場不足兩分鐘的前鋒韋格賀斯，入楔禁區後接應尼敦阿基一記「省」中敵將的傳中球，近門左腳勁射破網，終球隊以2：1反勝波蘭，全取3分後，將於香港時間周六凌晨3時的D組次輪惡鬥法國隊，波蘭則於同晚凌晨零時面對奧地利隊。

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