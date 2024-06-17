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體育

法國首擊鬥奧地利 簡迪勢成定海神針

【明報專訊】無緣歐洲國家盃錦標達24年的法國隊，今屆在星將基利安麥巴比領軍下，配合基沙文、奧士文尼迪比利及馬古斯杜林等攻擊手，明晨D組首擊遇奧地利隊勢火力全開，惟主帥迪甘斯疑憂心中後場兵力不足，故此重召33歲的全能中場尼高路簡迪，勢對穩定軍心起着積極作用。

基利安麥巴比早前落實加盟皇家馬德里，現可聚焦帶領法國隊繼2000年後，再度揚威歐洲，而他亦豪言若球隊今次能封王，迪甘斯便可成為兼奪世界盃冠軍獎牌的教頭，連同其球員時代以隊長身分帶領「高盧雄雞」稱雄歐國盃和世盃，確可成為球壇極至人物之一。

蘭歷克領奧地利反擊頑抗

然而，向來作風實務的迪甘斯，了解後衛盧卡斯靴南迪斯因傷緣盡今屆比賽，皇家馬德里中場曹亞文尼目前亦有傷，一對中堅烏柏美卡奴及伊巴希馬干拿迪在剛過去的球季，又分別不獲拜仁慕尼黑和利物浦重用狀態成疑，故此迪帥除了召入在阿仙奴表現不錯的守將威廉沙列巴外，還重召現效力沙特阿拉伯聯賽球隊伊蒂哈德的全能中場尼高路簡迪，希望藉其55場國際賽經驗，與拉比奧特坐鎮中場，掌控球隊的攻守之勢，而此也可能成為法國能否闖入今屆重要階段的關鍵。

法國的對手奧地利隊雖有守衛阿拉巴因傷無緣參賽，但仍有隊長中場沙比薩及35歲鋒將阿拿奧杜域壓陣，而且在外圍賽分組賽兩戰比利時隊，取得1：1和僅負2：3的具說服力賽果下，得以力壓瑞典隊以次名出線，而近年曾執教曼聯和RB萊比錫的德國籍名帥蘭歷克，向以採用高位壓迫和擅用凌厲反擊戰術聞名，確令法國或有暗湧。

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