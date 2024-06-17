意大利西班牙死亡B組旗開得勝 史巴列堤批麾下踢來太舒服 迪拉富安迪籲球員冷靜

意軍昨仗有近兩場熱身賽休戰的中場尼高路巴列拿復出，至於由巴西隊名宿施雲奴執教的阿爾巴尼亞隊，則以包括阿特蘭大後衛迪占士堤在內的5名意甲兵擔正，並藉意軍左閘費達歷高迪馬高因擲界外球回禁區內，變成「助攻」阿爾巴尼亞「10號仔」中場尼迪美巴拉美窄位勁射得手，以23秒改寫歐國盃史上最快入球紀錄。

阿爾巴尼亞23秒破門賽事最快

11分鐘，意軍中場羅倫素柏歷堅尼傳中予中堅巴斯東尼遠柱頂入；5分鐘後又有巴列拿禁區外勁射破網反超前2：1。意軍其後控制大局，中場大衛法迪斯和射手施卡馬卡各有拉開比數機會，但均被敵軍史達高沙勇救瓦解。下半場接戰至77分鐘，意軍收起疑拉傷的翼鋒費達歷高基艾沙和柏歷堅尼，留力周五凌晨次輪大戰西班牙隊，而兩軍終以上半場比數結束比賽。

意軍此役控球率達69%，但17次攻門僅5中框，賽後教練史巴列堤批評道：「己隊此役只有在控球方面表現出色。你有時想舒服地比賽是件易事，不過若想爭取入球就得更富侵略性、更飢餓和嘗試更多攻門。我們這仗行軍緩慢，下仗對手西班牙隊卻是施壓能手。」敵帥施雲奴則說：「我軍只能短時間領前，但維持這優勢始終不易。我為賽果失望，尾段未能追和令人遺憾。」

16歲耶馬爾刷最年輕上陣助攻紀錄

西班牙對克羅地亞方面，前者在29分鐘憑艾華路莫拉達接應法比安彭拿直線妙傳打開紀錄，後者於3分鐘後獲中場柏迪傳球後再顯功架，禁區內連過兩人，再起腳「省」中敵軍後衛蘇達路改變方向彈入，加上翼鋒耶馬爾完上半場前傳中予右閘丹尼爾卡華積破門，帶着3球優勢進入下半場，並最終維持這勝果完場。

西班牙主帥迪拉富安迪拒為大捷興奮，更叮囑麾下道：「球員了解祖國正熱烈歡騰，但他們必須保持專業和冷靜，冷靜才是力量。己隊距離目標仍有漫漫長路，現在要腳踏實地，為大戰意大利作準備。」他又大讚以16歲零338天之齡，成為歐國盃最年輕上陣和助攻球員的耶馬爾道：「他的表現令每人印象深刻，而且每天都在進步。他將可成為卓爾不凡的球員。」至於克羅地亞教頭戴歷則為出師不利致歉，「球隊表現糟糕和侵略性不足。我希望這不濟演出只屬這天的事」。「格仔兵」將在周三次輪對阿爾巴尼亞。