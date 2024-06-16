體壇快訊：白凱文黃珀恒披銀掛銅

朱成竹斯國賽雙線出局

WTT乒乓球斯洛文尼亞挑戰賽昨日續演，港將朱成竹雙線出擊，她在女單次圈以直落3局不敵韓籍好手申裕斌；朱成竹及後伙李皓晴出戰女雙次圈，則以局數1：3負西班牙和羅馬尼亞籍跨國組合止步。

IOC列可征巴奧俄白選手

國際奧委會（IOC）昨公布首批可以中立身分參加巴黎奧運的俄羅斯和白俄羅斯的運動員。這批運動員來自4項目，分別為公路單車、體操、舉重及摔跤，當中有14名俄羅斯及11名白俄羅斯運動員，他們要先通過查核，以確定沒支持俄羅斯攻打烏克蘭。

54歲奇雲甘保病逝

曾效力英超球會阿仙奴及愛華頓的英籍前鋒奇雲甘保，昨由經理人在社交網公布其因重病離世，終年54歲，當地傳媒月初曾指，奇雲甘保因腎衰竭入院治療。另外，英冠球會米禾爾同日宣布，該隊的26歲黑山國腳門將馬迪亞沙傑在祖家因病過身，有指他上周五與友人飯聚回家後在寓所猝逝。

美斯起孖領阿根廷反勝危國

阿根廷隊昨與危地馬拉隊拍跳，上演周五美洲國家盃開打前的最後熱身賽，這支衛冕之師藉36歲球王美斯獻兩射一傳，加上另一鋒將拿達路馬天尼斯亦起孖，終以4：1反勝。各賽事五連勝的阿根廷隊在美洲盃被編入A組，對手依次是加拿大隊、智利隊及同日友賽1：0贏薩爾瓦多的秘魯隊。