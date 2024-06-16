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體育

中國女排反勝世一土耳其 奪總決賽席位 今煞科鬥波蘭

【明報專訊】世界女排聯賽（VNL）香港站昨假香港體育館續演第5日賽事，中國女排在尾場鬥「世一」土耳其隊更破紀錄有10542人入場。即使「女長城」星將朱婷疑因腰傷缺陣，但仍打足5局以3：2反勝，並提前取得總決賽席位，今晚8時半將於煞科戰壓軸出場火併波蘭隊。

朱婷腰傷休戰 破入場人數紀錄

消息指頭兩場皆打滿全場的朱婷，前晚於擊敗德國隊之戰腰部受傷，經隊醫檢查及治療後證實局部肌肉損傷，故這名29歲星級主攻手昨仗避戰。中國女排在首局初段有李盈瑩連番重扣得手，領軍與土耳其隊一直拉鋸，但「女長城」受制於土軍接應華加絲時速破百的發球，在中段連失4分，球隊隨後換上新兵許曉婷及鄭益昕，讓一眾主力有機會休息。人氣高企的張常寧在末段登場，更引來球迷歡呼喝采，但仍難阻球隊以21：25先輸一局。中國女排在次局中段失誤頻生連失5分，一度被拋離7分，結果以17：25再輸一局。

陷輸波邊緣的「女長城」其後展現韌性，在第3局張常寧充當奇兵貢獻4分，加上李盈瑩獨取5分，以25：21扳回一城後，再於第4局以25：23險勝扳平。決勝局雙方得分梅花間竹，但國家隊終以15：13奠勝，以局數3：2反勝土耳其隊。球隊全場3人得分上雙，包括李盈瑩狂轟25分、王媛媛與袁心玥分別取17及11分。

張常寧賽後表示，此仗是屬於團隊的勝利，「我們一局一局來，最主要是大家沒放棄。我今（昨）場打得較果斷，希望後面有更好狀態」。中國女排勝出後，在今季VNL以8勝3負排第6，提前取得總決賽席位，她們在煞科戰的對手波蘭隊，昨則以直落3局挫泰國隊。

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