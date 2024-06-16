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體育

雷阿倫赴日宣傳 攜仿製獎盃快閃澀谷

【明報專訊】NBA總決賽正舉行得如火如荼，曾效力波士頓塞爾特人的名宿雷阿倫近日帶同仿製的NBA總冠軍獎盃到訪日本做宣傳之餘，更安排將獎盃放在日本籃球動漫《男兒當入樽》著名主題曲場面的鐮倉高校站前平交道前合照，成為一時熱話。

湯臣社交網刪勇士照去向成謎

曾在2008年助塞爾特人奪NBA總冠軍的名宿雷阿倫，近日以聯盟大使身分走訪日本，不但到日本男籃訓練場地交流，更帶同仿製NBA總冠軍獎盃在東京著名的澀谷交叉路口快閃，及後更安排將獎盃放在《男兒當入樽》著名場面的鐮倉高校前站平交道前合照，成為一時熱話。

另外，本月底將與金州勇士約滿的名將基利湯臣，未來去向不明之餘，近日更被球迷發現其社交網Instagram突然刪走昔日隨隊奪得總冠軍的相片，以及unfollow勇士的帳號，引起關注及熱議。這名34歲得分後衛自2011年以選秀首輪第11位加盟勇士後，一直效力該會至今，並協助球隊4奪總冠軍，個人亦5次入選NBA全明星。

居里讚日將富永啓生前途無限

至於湯臣過往多年的「浪花兄弟」拍檔史堤芬居里，則在Instagram點名被譽為「日本居里」的日本男籃新星富永啓生大有前途，並期望未來可在賽場上與對方交手。現年23歲的富永啓生過去一季在全美大學體育協會（NCAA）一級男籃賽表現突出，並已參加將於本月底舉行的NBA選秀會。

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