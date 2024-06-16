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2024年6月16日星期日
德國狂數10人蘇格蘭響頭炮 創揭幕戰最大分差勝仗 拿高斯文讚麾下踏出非常美好一步
劉舜文苦學德文10年 再訪德直擊歐國盃
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雷阿倫赴日宣傳 攜仿製獎盃快閃澀谷
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鄧謝配不敵國家隊 無緣澳洲賽決賽
港壁男女隊齊闖亞團賽決賽
體壇快訊：白凱文黃珀恒披銀掛銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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