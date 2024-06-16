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體育

英格蘭首擊鬥塞爾維亞 中堅史東斯復出鎮防線

【明報專訊】上屆亞軍英格蘭隊明晨3時在今屆歐洲國家盃重新出發，在C組首擊面對塞爾維亞隊爭響頭炮。賽前陣中主力中堅史東斯一度傳出因腳趾傷患上陣成疑，但這名效力曼城的30歲後衛賽前親證已無礙可披甲。

英格蘭隊在上屆歐國盃戰至決賽以互射12碼不敵意大利隊奪亞飲恨。事隔3年「三獅」捲土重來，並被視為今屆爭標大熱門之一。不過賽前主帥修夫基的決選名單曾引起爭議外，亦在上一場熱身賽爆冷不敵無法躋身歐國盃決賽周的冰島隊，令外界再度質疑球隊今屆「雷聲大雨點小」。

此外，英軍明晨面對塞爾維亞隊前更已證實有左閘勞基梳爾因傷未能復出，而在友賽冰島一戰腳趾受傷的中堅史東斯日前一度缺操成焦點。不過他昨趕及復操之餘，亦親證可在此戰擔正，「幸好經隊醫檢查後並沒大礙，而且此前的病亦已痊癒，現在我身心都感覺良好，在首戰上陣並沒大問題」。

斯洛文尼亞鬥丹麥 4將因傷上陣成疑

據英國《鏡報》報道，英國足總目前未有打算更換英格蘭主帥打算，意味即將約滿的修夫基，或會在領軍「三獅」戰畢歐國盃後獲得一紙新合約，有望帶隊至2026年世界盃。

至於C組另一場明晨零時舉行，由相隔24年再戰歐國盃的斯洛文尼亞隊，面對1992年盟主丹麥隊，賽前斯軍有4將因傷上陣成疑，反觀丹麥可望「夫添」迎敵，惟陣中主力包括隊長的中堅卡積亞、中場基斯甸艾歷臣及賀積查治，各自在過去一季於自身球會均欠缺正選機會，狀態備受質疑。

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