劉舜文苦學德文10年 再訪德直擊歐國盃

劉舜文今屆任Now TV評述員，已第8次到德國的他，今次11日內會到5個城市，包括慕尼黑、杜塞爾多夫、多蒙特、科隆及其愛隊史浩克04所在的蓋爾森基興，直擊比賽日場內外氣氛及介紹當地景點等。他入行首個接觸聯賽正是德甲，首赴德國旅遊即迷上當地風土人情和美食，最着迷還是當地球迷對足球熱情遠超想像。

第8次朝聖 為讀懂《圖片報》進修

為了能與德國人溝通及了解更多德國足球資料，舜文2011年開始學德文，一學就學了10年，「《踢球者》和《圖片報》全是德文，最低限度看懂標題及大概內容，已對搜集賽事資料幫助好多。當年每周有一日學德文3小時，通過4次考試達到B2程度，現可簡單對話，後因程度太難無再學」。他認為比英文多4個字母的德文難聆聽和文法複雜，笑言要學最好趁年輕下苦功。舜文舉例今屆歐國盃直播時，現場球迷隨時會高呼「Tor」或「Auf geht's」，代表入球和加油，「若球迷在唱Auf geht's Deutschland schieß ein Tor，意指德國加油入一球」。

稱愛隊結構平均 盼至少入4強

舜文認為，愛隊德國今屆陣容結構平均，涵蓋老中青三代，盼一掃近兩屆世界盃分組賽止步陰霾，「首名出線應沒問題，希望至少入4強，個人願望當然是冠軍，在熟悉球場比賽也很關鍵。今屆多隊熱門實力相若，相信是形勢頗混亂一屆，取決臨場發揮」。他期待21歲新星科利安華迪斯及穆斯亞拿演出，他們在揭幕戰不負眾望各入一球，助5：1大炒蘇格蘭隊。