德國狂數10人蘇格蘭響頭炮 創揭幕戰最大分差勝仗 拿高斯文讚麾下踏出非常美好一步

新星華迪斯開紀錄 5：1大勝

揭幕戰在拜仁慕尼黑主場安聯球場舉行，德國隊開賽10分鐘，便由效力應屆德甲冠軍利華古遜的21歲翼鋒科利安華迪斯，接應右閘甘美治的傳中球後撞射中柱入網，攻入今屆歐國盃首個入球。9分鐘後德國再下一城，根度簡妙傳予夏維斯突破越位，後者再橫傳給穆斯亞拿右腳抽射破網。這名21歲鋒將在24分鐘被夾擊跌倒在禁區內，球證起初判12碼，經視像裁判（VAR）覆核改判禁區外底線前罰球，夏維斯主射被敵衛用腳擋到再被門將堅恩接實。德國頻頻兩側進攻撕破蘇格蘭防線，完半場前根度簡接應傳中頭槌被堅恩撲出，前者欲補射時被對手踢中，球證翻看VAR後改判12碼，並向雙腳攔截的中堅樸迪斯出示紅牌驅逐離場，夏維斯操刀中鵠，德國上半場遙遙領先3：0。

踢少一人的蘇格蘭下半場改以無鋒陣退守續戰，但戰至68分鐘再失守，被後備入替的前鋒富克洛勁射破網，這名多蒙特射手雖在75分鐘再射入網但越位在先無效。蘇格蘭於87分鐘才有首次攻勢即轉化成入球，左路罰球斬入禁區混戰中魯迪格誤擺烏龍頂入網，不過主隊另一後備上陣的中場安利簡恩補時再埋齋，「日耳曼軍團」終大勝5：1先拔頭籌。

以壓倒性優勢擊倒蘇格蘭後，德軍將帥賽後均表滿意，拿高斯文表示：「己隊踏出了非常美好的第一步，這對我們很重要，可以此為基石爭取在主場取得佳績。」是役傳射居功的德軍前鋒夏維斯則謂：「這一仗我們展現出質素，證明己隊已準備好在這種大賽中對抗所有球隊。」至於獲選為昨仗最佳球員的另一功臣穆斯亞拿，亦樂見全隊此仗能量十足，「輕鬆贏下這仗對我們是好兆頭」。

反觀蘇格蘭吞下雙方交手最大敗仗後，隊長安德魯羅拔臣感非常失望，「這是糟糕的一天，以這賽果結束令人難以接受」。而蘇軍主帥奇勒則希望球迷可繼續為他們打氣，「這仗不能反映己隊實力，我們絕對可做得更好」。兩軍戰畢A組首輪後，德國將在香港時間周四凌晨零時的次輪賽事轉戰匈牙利隊，而蘇格蘭則在同日凌晨3時面對瑞士隊。

阿比舒亞傳射居功 瑞士3：1挫匈牙利

至於昨晚上演的另一場A組賽事，瑞士隊於12分鐘由前鋒杜亞接應中場阿比舒亞的傳送，入楔單刀射入開紀錄，雖曾被旁證指越位在先，但經視像裁判（VAR）覆核後判入球有效。及至45分鐘，阿比舒亞禁區外燙射得手，助球隊拉開兩球完半場。落後兩球的匈牙利隊是役有利物浦中場蘇保斯拉爾領銜，並以23歲之齡成歐國盃史上最年輕隊長，結果他於66分鐘傳中予射手班拿巴斯華加頂入追近，惟瑞士隊在補時藉前鋒比列安保路妙射錦上添花，最終鎖定贏3：1完場。