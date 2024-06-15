女長城挫德國 世聯香港站兩連勝

VNL本周在香港和福岡分途上演第3輪賽事，巴黎奧運排球資格亦於賽事結束翌日截標。受惠於主要競爭對手荷蘭及日本隊前日分別不敵美國和加拿大隊，輪空的「女長城」中國女排在世界排名得以反超日本隊，重奪亞洲第一之位，並擴大與荷蘭和加拿大隊間的優勢，提早鎖定出線巴黎奧運，連續11屆征奧。

即使中國女排已篤定取得奧運入場券，但此役仍精銳盡出，派出袁心玥、朱婷、刁琳宇、龔翔宇、王媛媛及李盈瑩任正選。「女長城」首局先取25：18，隨後再贏25：17、25：18，隊長袁心玥和李盈瑩各得全場最高的13分，朱婷貢獻12分，王媛媛亦有10分進帳，直落3局勝出。

鎖定巴奧資格 今晚撼世一土耳其

昨仗取得6分的龔翔宇，賽後訪問坦承球隊在這個奧運周期經歷高低，珍惜再戰奧運的機會：「一直支持中國女排的球迷，都知道我們這個周期走得跌跌撞撞，但能走到這已肯定我們每天的付出和汗水。在通往巴黎的路上，我們會更堅定，衝擊每個對手」。「女長城」取得兩連勝後，今晚8時半將硬撼「世一」土耳其隊，明日則鬥世界排名第3的波蘭隊，龔翔宇不諱言對手實力強，期望可打出最好表現，備戰奧運。

香港站其餘賽事方面，今屆保持全勝的巴西隊昨仗收起多名主力下，憑初次在香港登場的接應二傳丹娜拉獨取19分，直落3局輕取保加利亞隊，豪取十一連勝。波蘭隊同以局數3：0橫掃多米尼加共和國隊。