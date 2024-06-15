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體育

霹靂舞者 巴黎干戈 無分年齡界限 B-Girl唯舞獨尊

【明報專訊】霹靂舞從街頭走到綜合運動會舞台，成為今夏巴黎奧運唯一新項目。32名選手屆時將聚首當地名勝協和廣場展開連場干戈，決出B-Boy及B-Girl共兩面金牌。不論是17歲的世界冠軍班尼域（B-Girl Nicka），還是36歲的「博士級」舞者根妮（B-Girl Raygun），均確信圓形舞台上「唯舞獨尊」，告訴世人「年齡只是數字」。

來自立陶宛的班尼域，5歲時看到一段影片後，被霹靂舞深深吸引。她在8歲初次踏進練舞室受訓，習舞短短8年，去年以16歲之齡先後揚威歐洲錦標賽和世界賽，盡破最年輕奪冠紀錄，使她成為今屆奧運B-Girl摘金大熱之一。比賽不時面對舞齡多一倍的前輩級舞者，班尼域拚着初生之犢的勇氣應對，「在霹靂舞世界裏，別人不會在乎你是15、20或30歲，舞蹈才是王道。當你置身其中，根本不會思考彼此年資，只有自己和對手」。

17歲班尼域挾世界冠軍頭銜應戰

每天練習6小時，休息時間還會觀看其他選手較量作分析；霹靂舞已成為班尼域生命中不可分割的一部分，更證明霹靂舞者邁向運動員之路絕不兒戲。從興趣演變成奧運選手，班尼域每次步出舞台的宗旨始終如一，冀透過獨創舞步「舞出真我」，「跳舞的精粹在於自我表達，在舞台上以舞蹈介紹自己何方神聖，而非透過言語」。隨着2028年洛杉磯奧運確定把霹靂舞剔除，班尼域或在巴黎迎來唯一的五環經歷，對此她說：「久待了4年，每天也在想奧運。到時的比賽只有一兩日，但每一天都是備戰的過程，必須享受其中。」

另邊廂，以大洋洲錦標賽冠軍身分進軍巴黎奧運的澳洲隊舞者根妮，目前是今屆入圍名單中最年長的B-Girl。36歲的根妮自小學習爵士和踢踏舞，惟接觸霹靂舞，是從20代中段邂逅現時的丈夫兼教練後才開始。霹靂舞動作講究速度和力量，擁有年輕的身軀無疑更有利；然而根妮仍希望征服界限，在丈夫協助下嘗試為舞步注入新元素，「我需要更多熱身，更多時間恢復，確保身體狀態良好，若是二十出頭不必太擔心這些吧。很多人覺得以我的年紀很難維持在頂尖水平，不過我還想不斷努力，看見自己進步、變得更好。」

36歲根妮正職大學講師

根妮的另一個身分，是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）傳播、創意媒體、文學及語言學系講師，2017年的文化研究博士論文曾探討悉尼霹靂舞圈子的「性別解域化」。從一名學者變成奧運選手，根妮承認一路走來確實不可思議，「我並非一名運動型女孩，更像是一名跳舞的女生，因此從來沒有想過跟奧運會扯上關係，確實是一大榮幸，萬分的期待」。

（奧運前瞻）

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