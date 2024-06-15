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體育

體壇快訊：費沙遭淋腐液康復需時半年

【明報專訊】馬來西亞26歲國腳翼鋒費沙上月遭人淋潑腐蝕性液體，導致臉部、手臂等多處四級燒傷，左臂神經受損。他前日與所屬球會雪蘭莪開記招交代傷勢，引述主診醫生稱約需時半年康復，強調會盡力爭取重返賽場，並希望警方早日將兇徒繩之於法。

李寧冠名贊助港羽公開賽3年

中國香港羽毛球總會昨宣布，體育品牌企業李寧（中國）體育用品有限公司將冠名贊助2024至26年的香港公開羽毛球錦標賽，及成為指定器材供應商。今年賽事將9月10至15日上演，賽事屬世界羽聯世界巡迴賽一站，每年來自20多個國家和地區，約200多名球手雲集香港。

黃杜配斯國挑戰賽無緣次圈

WTT斯洛文尼亞乒乓球挑戰賽昨日續演，港隊「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹在混雙首圈面對韓國隊的吳晙誠／田志希，打足5局以2：3飲恨；另一港隊姚鈞濤／吳詠琳則以直落3局不敵韓將趙大成／朱家希，同樣無緣次圈。

杜班迪斯歐洲田徑賽撐竿跳封王

東京奧運男子撐竿跳金牌得主24歲的瑞典籍好手杜班迪斯，昨在歐洲田徑錦標賽以破大會紀錄的6.10米封王，亦是其生涯第60次越過6米。杜班迪斯曾試圖刷新自己保持的6.25米的世界紀錄失敗。另外，33歲的丹麥女子網球手禾絲妮雅琪獲ITF職業巡迴賽發出外卡，將可參加巴黎奧運。

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