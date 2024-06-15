意大利衛冕首擊 阿爾巴尼亞9意甲兵熟路

施卡馬卡目標助意軍蟬聯冠軍

說阿爾巴尼亞隊有力搶分，其中一個原因是意大利3年前勇奪歐國盃後成績滑落，甚至無緣參加2022年世界盃，而且這屆歐國盃外圍賽分組賽亦被英格蘭隊雙殺，只能以次名出線，加上今屆後防多「十字軍」，中場大衛法迪斯、尼高路巴列拿及法基奧利日前更因傷沒有操練而上陣成疑，單靠中場佐真奴、羅倫素柏歷堅尼、費達歷高迪馬高及鋒將費達歷高基艾沙，明晨之戰未必能獲甜頭。

然而，首次參加國際大賽的意軍前鋒施卡馬卡卻憧憬道：「我們是支年輕的球隊，達到最佳水平難免需要一些時間，但大家已準備就緒。我想仿效我們的前輩般，分別在2021年和2006年贏得歐國盃和世界盃。」25歲的他在剛過去的球季協助阿特蘭大在歐霸封王，並在意甲獲得殿軍。他此役的最大對手料是其阿特蘭大隊友、阿爾巴尼亞隊長守將迪占士堤，後者將聯同8名在意甲效力的同胞力拒意軍來犯。

格列沙加領瑞士攻匈牙利

此外，歐國盃A組今晚率先上演瑞士隊對匈牙利隊，前者續由中場格列沙加及翼鋒梳頓沙基利領軍；匈軍則由有蘇保斯拉爾和文路爾艾簡治分別坐鎮中場及後場。