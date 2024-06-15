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體育

西班牙惡鬥克羅地亞 中場大腦對決 柏迪稱整隊狂牛是領袖 莫迪歷誓領格仔兵復仇

【明報專訊】歐洲國家盃B組明晨開戰，打頭陣是3屆冠軍西班牙隊，惡鬥近兩屆世界盃先後獲得亞軍和季軍的克羅地亞隊。此役既是1年前歐洲國家聯賽決賽翻版，亦是21歲新星柏迪與身經百戰的38歲老將莫迪歷的一次中場正面對決，惟柏迪淡化個人力量，強調整隊「狂牛」就是領袖。

西班牙隊在2008至12年間，接連在兩屆歐國盃和1屆世界盃封王，風頭一時無兩，但其後在上述兩國際大賽未到重要階段便出局，直至躋身2021年舉行的上屆歐國盃4強才止頹，然後是去年的歐國聯捧盃進一步證明實力，值得一提是「狂牛」取得以上的兩佳績過程中，分別在16強和決賽力挫克羅地亞隊，故此對「格仔兵」來說，明晨之戰應有復仇的味道。

莫迪歷遺憾無緣國際大賽錦標

西班牙與克羅地亞冤家路窄，也代表兩軍將上演年齡相差達17年的柏迪及莫迪歷的一次中場較量，而對分別擁有6面歐聯和4枚西甲冠軍獎牌的莫迪歷而言，至今仍無緣國際大賽錦標應是最大遺憾，亦成為其今屆爭冠動力，在上周協助球隊在最後一場熱身賽打敗葡萄牙隊後，他興奮地說：「這是一場棒極的勝仗，為球隊帶來爭標的信心和憧憬。我們現在充滿欲望和熱情。」

柏迪拒為首戰焦慮

莫迪歷無疑就是克羅地亞的領袖，「綠葉」則有中場高華錫、波索域、後衛加華度爾及前鋒卡拉馬歷等，但柏迪認為西班牙並無像莫迪歷般的領導人物，他說：「有別於其他國家隊，我們的領袖就是整支球隊。這是一個團隊，無人高高在上。另外，我們明白國際大賽首戰的重要性，不過很多冠軍球隊也曾在首場比賽落敗，所以不用為它而焦慮的。」

柏迪擅於創造攻勢，在巴塞隆拿成名甚早，惟近年屢受腿筋傷患困擾，至剛過去的球季尾段才重拾狀態。他在上周友賽大勝北愛爾蘭中先拔頭籌，賽後強調已將傷患拋諸腦後，而其巴塞隊友年僅16強的翼鋒耶馬爾、RB萊比錫的丹尼爾奧莫及曼城中場洛迪卡斯簡迪等均在狀態，只是艾納斯中堅拿樸迪因肌肉受傷勢難上陣，料由皇馬的拿祖費南迪斯頂上。

另外，克羅地亞前鋒布迪美亞疑忌憚西班牙道：「己隊與西班牙交手不少，了解對方喜歡踢怎樣的足球。他們喜歡控球，並以此消磨對手的比賽意志，但亦隨時可以快速施襲。洛迪卡斯簡迪是他們非常重要的主將，不少年輕球員充滿活力。這是一支非常有才華及危險的球隊。」

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