明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：黃澤林諾定咸賽一輪遊

【明報專訊】本周世界排名升至新高170位的20歲香港網壇一哥黃澤林，前晚於英國轉戰草地的ATP挑戰賽諾定咸站，惟於男單首圈直落兩盤3：6、4：6不敵主場球手比利伊雲斯，無緣晉級。國家隊新星商竣程昨則於次圈過關，反觀世界排名39位的英國一哥諾利則意外遭同胞比寧頓鍾斯淘汰，無緣8強。

杜凱琹黃鎮廷斯國首圈止步

WTT乒乓球星挑戰賽於斯洛文尼亞展開盧布爾雅那站，港隊一姐杜凱琹意外於首圈以1：3不敵羅馬尼亞隊的莎馬拉出局；而港隊一哥黃鎮廷昨同以1：3不敵克羅地亞隊球手，男單首圈止步。此外，港將林依諾與吳詠琳在女單資格賽連過3關齊闖正賽，其中後者將在首圈遇上隊友朱成竹。

中國世女排聯迎德國

世界女排聯賽香港站今於紅館舉行第4日賽事，中國女排休息兩日後將在晚上8時半的尾場迎戰德國隊；昨日賽事方面，世界排名第2的巴西隊以局數3：1擊敗德軍，兩戰全勝後今轉戰保加利亞隊。另外，日本女排昨於主場續戰福岡站，局數2：3僅負加拿大隊。

莫達落實掌祖雲達斯

意甲班霸祖雲達斯昨宣布委任此前執教博洛尼亞的41歲巴西裔意大利籍名宿莫達為新帥，接任早前離任的艾歷尼。至於另一意甲球會蒙沙同日落實由48歲意軍名宿尼斯達接掌帥印。

港足梯隊亞盃外同撼約旦

U20及U17亞洲盃外圍賽昨完成抽籤，港足U20在J組遇上主場的卡塔爾、約旦及新加坡隊，賽事9月21至29日舉行；另邊廂，港足U17在A組亦遇主場的約旦，還有伊朗、敘利亞及朝鮮隊，賽事10月19至27日舉行。兩項亞盃外同樣小組首名及5隊最佳次名可出線明年決賽周。

上 / 下一篇新聞