體壇快訊：黃澤林諾定咸賽一輪遊

杜凱琹黃鎮廷斯國首圈止步

WTT乒乓球星挑戰賽於斯洛文尼亞展開盧布爾雅那站，港隊一姐杜凱琹意外於首圈以1：3不敵羅馬尼亞隊的莎馬拉出局；而港隊一哥黃鎮廷昨同以1：3不敵克羅地亞隊球手，男單首圈止步。此外，港將林依諾與吳詠琳在女單資格賽連過3關齊闖正賽，其中後者將在首圈遇上隊友朱成竹。

中國世女排聯迎德國

世界女排聯賽香港站今於紅館舉行第4日賽事，中國女排休息兩日後將在晚上8時半的尾場迎戰德國隊；昨日賽事方面，世界排名第2的巴西隊以局數3：1擊敗德軍，兩戰全勝後今轉戰保加利亞隊。另外，日本女排昨於主場續戰福岡站，局數2：3僅負加拿大隊。

莫達落實掌祖雲達斯

意甲班霸祖雲達斯昨宣布委任此前執教博洛尼亞的41歲巴西裔意大利籍名宿莫達為新帥，接任早前離任的艾歷尼。至於另一意甲球會蒙沙同日落實由48歲意軍名宿尼斯達接掌帥印。

港足梯隊亞盃外同撼約旦

U20及U17亞洲盃外圍賽昨完成抽籤，港足U20在J組遇上主場的卡塔爾、約旦及新加坡隊，賽事9月21至29日舉行；另邊廂，港足U17在A組亦遇主場的約旦，還有伊朗、敘利亞及朝鮮隊，賽事10月19至27日舉行。兩項亞盃外同樣小組首名及5隊最佳次名可出線明年決賽周。