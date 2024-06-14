塞爾特人三挫獨行俠 總冠軍差一勝

獨行俠半場領先 艾榮入35分難支

獨行俠在首兩戰作客吞敗後，昨返主場初段一度領先13分，但站穩陣腳的「綠軍」很快收復失地，戰畢首節及半場俱僅落後1分。兩軍其後拉鋸至第3節中段起，塞爾特人打出一段20：5攻勢拉開比數，其中雙星謝倫布朗及塔圖分別攻入30及31分，最終領銜作客以106：99擊敗有倒戈星將艾榮攻下全場最高35分的獨行俠，場數領先3：0，在7場4勝制下「叫糊」，明日早上若作客再勝，即可取得隊史第18座NBA總冠軍。

塔圖籲集中 「沒有放鬆空間」

謝倫布朗賽後表示：「經驗是最好的老師，現在的塞爾特人是一支全新的球隊，過去大半年有不少質疑己隊的聲音，但事實上我們從過去失敗的經驗中一直成長，目前正是收成正果的好機會。」至於塔圖則呼籲隊友必須集中走完最後一哩路，「上季我們在東岸決賽同樣曾落後0：3，但最終追回3場才於『搶七戰』中飲恨，這證明我們當刻沒有放鬆的空間」。

至於是役攻入27分的獨行俠球星盧卡當錫則為未能扳回一城感可惜，「這一仗原本我們有很好的機會，但最終事與願違」。