NBA標誌真身 湖人傳奇韋斯辭世 享年86歲 籃壇要人紛致哀

NBA總裁讚天才 佐敦：曾幻想同場

據謝利韋斯生前任職洛杉磯快艇引述其家人的消息證實，這名籃壇一代傳奇前晚在家人陪伴下，於家中安詳離世，享年86歲。消息公布後一眾NBA球隊、球員及名宿均表哀悼。NBA總裁阿當施華表示：「謝利韋斯是籃球天才，也是聯盟過去60多年的標誌性人物。他不僅是NBA冠軍隊成員及全明星，還是一位完美的競爭者，擁抱了最重要的時刻。他是聯盟首位總決賽最有價值球員（FMVP），亦為他贏得『關鍵先生』（Mr. Clutch）的稱號。」湖人當家球星勒邦占士則表示：「我親愛的朋友，我為你的家人致以最深切的慰問，向你們美好的家庭表達我的思念和祈禱。永遠愛你，願安息！」

此外，「波神」米高佐敦亦讚揚韋斯是偉大的籃球員，「我與他有很好的友誼，他就像是我的老兄一樣，我亦曾幻想能與他在同一時代交手或做隊友的感覺。在此向你致敬，願安息！」而數年前邀請韋斯過檔的快艇班主兼前微軟行政總裁鮑爾默則感觸道：「我從小已經看他打球，我會稱其為『籃球之父』，過去7年合作是美好的回憶，我會永遠懷念他。」

謝利韋斯於1960年以NBA選秀榜眼身分加入洛杉磯湖人，一直效力至1974年退役，其間共14次獲選入NBA全明星，10次入選年度最佳一隊，並於1969年獲膺首設的FMVP，亦是至今唯一在總決賽落敗而獲得該獎項的球員，而他及至1972年亦助球隊奪得隊史第6座總冠軍。其44號戰衣在退役後獲湖人榮休，並獲NBA封為歷來50大及75大球星之一，而且更分別以NBA球員、美國男籃球員，以及行政人員身分先後獲列入籃球名人堂，前無古人。

球員生涯效力湖人14載 生前任快艇顧問

此外，他於1976年轉執教鞭，成為母隊湖人的主教練，領軍3季後升任總經理，其間再見證球隊6奪總冠軍，直至2000年才離開「紫金軍團」。及後他輾轉擔任孟菲斯灰熊、金州勇士及洛杉磯快艇的管理層，其中在勇士亦助球隊兩度封王，在離世前是快艇的董事會成員及顧問。