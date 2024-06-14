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體育

兩港足名宿同看好法國奪冠

【明報專訊】歐洲國家盃明晨開鑼，兩名前港腳陳肇麒及陳偉豪昨午到尖沙嘴一商場出席歐國盃打氣活動。「雙陳」不約而同看好法國隊奪冠。

陳偉豪料英軍「失望居多」 陳肇麒客串評述照教波

身穿德國隊球衣的陳偉豪讚這支主辦國大賽發揮穩定，笑言主場優勢比卻奧斯踢畢今屆便掛靴一事作用更大，「你見我最後一次幫香港隊比賽時都入唔到世界盃（決賽周）」。兩大港足名宿都看好法國隊奪冠，身穿西班牙7號球衣的「陳七」認為基利安麥巴比可做神射手，「相比英格蘭，法國連續兩屆世界盃都入決賽，在大賽總有表現」。「豪哥」認為英格蘭雖中前場球星多，但每逢大賽都失望居多。陳七今屆將為取得直播權的Now TV客串評述至少6場歐國盃，包括D組荷蘭對波蘭隊，一邊繼續教足球班。

另外，香港足球代表隊本月由助教盧斯爾暫代主教練完成兩場世盃外圍賽。陳肇麒稱暫代助教盧比度在東方執教出色，若球會許可也可嘗試給對方兼顧兩隊主帥；不過陳偉豪則認為難實行，「以前金判坤可兼顧，是因為當時港隊幾乎全隊都是南華球員」。

adidas昨起至本月26日於K11 MUSEA戶外區域設立大型打氣看台，展示德國、西班牙、比利時及衛冕的意大利隊4支歐國盃球隊主、客球衣，旁邊有今屆歐國盃專用足球特大模型，並有攤位可即場製作上述4隊指定球星與自己並存的球星卡。

（開鑼預告）

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