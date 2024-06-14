兩港足名宿同看好法國奪冠

陳偉豪料英軍「失望居多」 陳肇麒客串評述照教波

身穿德國隊球衣的陳偉豪讚這支主辦國大賽發揮穩定，笑言主場優勢比卻奧斯踢畢今屆便掛靴一事作用更大，「你見我最後一次幫香港隊比賽時都入唔到世界盃（決賽周）」。兩大港足名宿都看好法國隊奪冠，身穿西班牙7號球衣的「陳七」認為基利安麥巴比可做神射手，「相比英格蘭，法國連續兩屆世界盃都入決賽，在大賽總有表現」。「豪哥」認為英格蘭雖中前場球星多，但每逢大賽都失望居多。陳七今屆將為取得直播權的Now TV客串評述至少6場歐國盃，包括D組荷蘭對波蘭隊，一邊繼續教足球班。

另外，香港足球代表隊本月由助教盧斯爾暫代主教練完成兩場世盃外圍賽。陳肇麒稱暫代助教盧比度在東方執教出色，若球會許可也可嘗試給對方兼顧兩隊主帥；不過陳偉豪則認為難實行，「以前金判坤可兼顧，是因為當時港隊幾乎全隊都是南華球員」。

adidas昨起至本月26日於K11 MUSEA戶外區域設立大型打氣看台，展示德國、西班牙、比利時及衛冕的意大利隊4支歐國盃球隊主、客球衣，旁邊有今屆歐國盃專用足球特大模型，並有攤位可即場製作上述4隊指定球星與自己並存的球星卡。

（開鑼預告）