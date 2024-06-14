衛冕意軍改頭換面 法國大熱仍見死穴

意大利隊在上屆歐國盃7戰不敗封王，為缺席2018年世界盃一吐污氣，豈料之後又無緣2022年世盃，似乎又成為這屆歐國盃的爭標額外動力。惟恐時不與我，皇家馬德里的意籍名帥安察洛堤疑一語道破，「除了門將基安盧基當拿隆馬，我們沒有頂級球員」。「肥安」所指的球星是4年前的奪標功臣守將基亞連尼、邦路斯、史賓亞蘇拿、中場馬高華拉堤及前鋒恩斯治尼等俱已不在陣中，而富經驗中堅法蘭斯高阿沙比和史卡維尼因傷落選，令只合共有7場國際賽經驗的加迪及布安基奧奴勢身負重任，意軍要在B組脫穎而出存暗湧。

英格蘭磨合漸熟期待收成

後防難題也正在英格蘭隊發酵，哈利馬古尼及芝維爾因傷無緣隨軍外，勞基梳爾亦帶傷入隊，昨更有中堅史東斯因染病需隔離，據報將難以趕及下周一凌晨C組首戰上陣對塞爾維亞隊，屆時握守中路的很可能是從未在國際大賽亮相的馬克古希及李維士鄧克。至於箭頭的隊長哈利卡尼則指最後一場熱身賽主場爆大冷負冰島是「一次很好的喚醒電話」，又認為「三獅」的優勢在於不少球員已接連出席2至3個大賽擁較佳經驗。

由星級前鋒基利安麥巴比領軍的D組法國隊，既有後衛盧卡斯靴南迪斯無緣參賽，入選的守衛伊巴希美干拿迪及烏柏美卡奴過去一季分別不受利物浦和拜仁慕尼黑重用，前鋒基沙文亦不諱言球隊的死穴，強調「高盧雄雞」取勝關鍵在於須有固若金湯的後防，而明晨揭幕戰迎戰A組對手蘇格蘭隊的德國隊，今年雖在防守上改善不少，但季尾復出的38歲門將紐亞接連在歐聯和國際友賽「老貓燒鬚」，恐成主隊的「計時炸彈」。

16歲耶馬爾勢創最年輕上陣

39歲C朗6次參賽老而彌堅

B組西班牙隊及F組葡萄牙隊今屆後防人腳相對較完整，其中「狂牛」擁有一個被曼城領隊哥迪奧拿稱讚是當今世上最佳中場之一的洛迪卡斯簡迪；而勢寫歐國盃最年輕上陣球員的16歲鋒將耶馬爾，亦有望成為球隊秘密武器。至於人才輩出的前屆盟主葡萄牙，則有前鋒干卡路拉莫斯嶄露頭角，但不能抹煞的是第6次參賽的39歲基斯坦奴朗拿度（C朗）仍具影響力。

與此同時，在剛過去一季表現大勇的意軍攻擊手施卡馬卡、英軍中場祖迪比寧咸、高爾彭馬及菲爾科頓及法國鋒將巴高拿等，均有機會在歐國盃進一步展示實力；而戰畢今屆賽事後掛靴的「日耳曼軍團」34歲老將卻奧斯，與過去一季在利華古遜光芒四射的21歲新星科利安華迪斯，則有望以老帶新在主場踢出驚喜。

此外，D組荷蘭隊昨補選23歲的博洛尼亞前鋒約舒亞舒克斯入隊，令球隊可盡遣26人出征德國。

（開鑼預告）