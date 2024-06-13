體壇快訊：土耳其世聯香港站報捷

迪米絲破女子200自世績

澳洲游泳計時賽昨續於布里斯班舉行，主場出戰的23歲星將迪米絲於女子200米自由泳決賽，以1分52.23秒率先觸池奪得金牌之餘，更打破由另一澳洲名將奧卡拉簡於去年長池世界賽所創下的1分52.85秒世界紀錄，料將成為港將何詩蓓下月於巴黎奧運爭牌的主要勁敵。

摩洛哥世外贈剛果6蛋

世界盃非洲區外圍賽昨續演首圈分組賽，上屆世界盃殿軍摩洛哥隊於E組第3輪，憑效力奧林比亞高斯的前鋒艾卡比連中三元，作客以6：0大勝剛果隊，3戰全勝得9分續居首。至於有英超賓福特鋒將麥比奧莫先開紀錄的喀麥隆隊，雖作客被安哥拉隊逼和1：1，但仍於D組4戰得8分排榜首，而F組的加蓬隊以 3：2挫岡比亞隊後仍居次席。

馬會歐國盃首增兩即時項目

香港賽馬會昨公布，將在歐洲國家盃開鑼日起，首次增設「即場讓球主客和」及「即場／加時讓球」的全新投注項目，基本玩法與現時只供賽前預售的「讓球主客和」及「讓球」相同，派彩則以「讓球數」對比法定比賽時間或加時內的最終球賽結果為基準，投注人士只需將有關「讓球數」與最終賽果對比，即可確定注項勝負。