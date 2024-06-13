獅城門神「勇救」國足 經營餐廳獲內地球迷光顧答謝

國足前晚作客0：1負韓國，出線形勢被動。而稍後開賽的同組泰國對新加坡，前者必須贏至少3球才可壓過國足出線，結果已提早出局的新加坡力戰下一度靠前鋒艾辛芬迪建功追平1：1，即使末段連失兩球，但新加坡門將哈桑辛尼不但多次化險為夷，全場10次成功撲救，更在完場前因拖延時間領黃，最終新加坡作客1：3負泰國，令後者差一球飲恨出局，辛尼亦間接成為國足出線功臣。

胡錫進呼籲：去吃爆

賽後大量內地球迷湧入辛尼及芬迪的社交網留言表達謝意，《環球時報》前總編輯胡錫進亦在微博留言稱「還得靠華人幫華人」，又公開辛尼在新加坡淡濱尼開設的椰漿飯餐廳地址，呼籲在當地的內地人「去吃爆」，結果昨日引來大批人前往光顧，成為一時熱話。

值得一提的是，前晚韓國挫國足首名出線後，在最新一期世界排名暫列24位，確定力壓緊隨其後的澳洲隊，得以成為世盃外亞洲區第3圈3支種子隊之一，避開與日本和伊朗隊同組。