港足作客悶和土庫曼 世盃外兩分末席作結 9月料南下約戰島國

結束六連敗 葉鴻輝救險球保不失

港足昨仗正選與上周四主場2：4負伊朗隊有兩個變動，起用東方翼鋒黃皓雋及理文中堅余煒廉。去年11月底首循環雙方打和2：2，該仗建功的港足中場黃威和翼鋒艾華頓，以及梅開二度的傑志翼鋒明加索夫今次都未有入選。

港足與土庫曼已提早出局，由於是役土庫曼官方沒安排直播，在賽事結束後一段時間才有轉播，令外界一度只能透過國際足協官網及亞洲足協社交網更新，才得知上半場互無紀錄，以及下半場換人情况，包括港足換邊後由米高入替祖連奴，之後相繼換入潘沛軒、林衍廷、馬希偉及史提芬彭利拿上陣，終悶和0：0各得1分。賽後雙方同樣6戰2和4負得兩分，結束六連敗的港足因得失球差不及土庫曼而在E組排第4完賽，兩隊將轉戰明年3月底舉行的亞洲盃外圍賽第3圈，6組首名球隊才能晉身決賽周。

港足暫代主教練盧斯爾賽後稱，球隊在首15至20分鐘陷入苦戰，之後形成一場開放比賽，稱讚門將葉鴻輝完半場前救出險球協助力保不失。正選中場陳肇鈞承認比賽時天氣悶熱，令球隊入局緩慢，在早段陷於下風，「整場比賽都踢得好吃力，幸主教練半場調整後形勢改善不少」。

安達臣落實掌中甲榜首雲南玉昆

另外，中甲榜首球會雲南玉昆昨宣布，港足前主帥安達臣正式受聘出任主教練，提及對方「善於打造上下一心團結之師」。內媒料這名61歲挪威籍教頭將於周六晚聯賽作客大連英博首領軍。