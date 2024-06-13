理文x波蘭、比利時、荷蘭 安尼亞期待黑馬跑出 保利臣拒信橙軍登頂

稱賽前與愛沙尼亞拍跳球隊有冠軍命

安尼亞去年歐國外曾與出線決賽周的比利時和奧地利隊交手，今年3月在附加賽以1：5不敵坐擁射手羅拔利雲度夫斯基的波蘭隊，該仗亦列後備。上述3支決賽周球隊中，他提及比利時中鋒盧卡古是其位置當中最欣賞球員之一，「他身形龐大，不僅可當柱躉中鋒停球，亦喜歡埋伏守衛背後尋找空間。也許我跟他能匹敵之處，是大家都有一隻很厲害的左腳」。安尼亞本月續入選愛沙尼亞大軍，上周三0：4負另一決賽周隊伍瑞士的友賽後備上陣。他笑言過去大賽前約戰愛沙尼亞的球隊不乏「冠軍運」，「2022年世界盃前曾友賽阿根廷隊，結果他們捧盃；2016年歐國盃前友賽葡萄牙隊，對方也順利揚威，不知瑞士隊今次能否達成壯舉」。他又希望格魯吉亞、阿爾巴尼亞等足球小國能締造驚喜，躋身淘汰賽階段。

至於來自荷蘭的理文中場保利臣，過去在荷甲曾與沙維西蒙斯、祖爾華亞文等荷蘭國腳較量，又點名值得留意如熱刺中堅雲迪尹及利華古遜右閘謝利美費林邦等守將，但坦言不認為「橙軍」今屆能揚威。就荷蘭隊在D組硬撼球星基利安麥巴比坐鎮的法國隊，他直言：「我們可以求和，要爭勝或需一點運氣。」