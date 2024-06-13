查理史葛x英格蘭：三獅防線成爭冠隱憂

欣賞比寧咸表現老成 看好師弟文奴前景

英格蘭上屆歐國盃決賽互射12碼負意大利隊屈居亞軍，今屆在C組對手為塞爾維亞、丹麥及斯洛文尼亞隊，史葛認為英軍如無意外可首名出線，「每年都說英格蘭是奪冠熱門，但最後都贏不到錦標，不過上屆決賽落敗後，球隊今屆更有經驗，有足夠陣容輪換，中場年輕有活力，雖缺少一些經驗老將，但進攻人腳很強，感覺真的有能力帶冠軍回家。希望先首名出線，但到8強可能要面對法國或比利時」。他認同中堅哈利馬古尼落選後，令球隊後防添憂，「缺少馬古尼是大損失，若他狀態好，在英格蘭是必然正選，現在其他中堅未能給予很大信心」。

史葛今季在本地球衣舖購買了皇家馬德里球衣印祖迪比寧咸，欣賞這名年輕中場全能，「他只有20歲，但踢起來已像30歲般老成，有領導能力、能傳能射、有防守意識，期待看他與迪格蘭賴斯合作，3人中場最後一人我反而希望是菲爾科頓，由他組織進攻，支援射手哈利卡尼」。

同樣出身曼聯青訓，史葛看好「紅魔」19歲中場高比文奴在英軍前景，「他雖然缺少國際賽經驗，但與比寧咸同樣踢得相當老成，是曼聯今季表現欠佳中少有的亮點。他有創造力和盤扭能力，相信在英格蘭也有其位置，但面對當今兩名最佳中場賴斯和比寧咸，要爭正選是有難度，可能在最後20分鐘後備入替，為球隊帶來新元素」。

告別香港 新季料轉戰東南亞

26歲的史葛本月初與拍拖3年的港人女友Kannas結婚，獲10多名親友來港出席婚宴，他透露月中會於英國註冊正式舉辦婚禮，然後與親友們一起BBQ看歐國盃。來港發展4年的他透露，下一站將到東南亞球會落班。