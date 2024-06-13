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體育

東方x西班牙 盧比度：年輕狂牛欠大賽經驗難爭標

【明報專訊】西班牙隊上屆歐洲國家盃4強互射12碼不敵最終冠軍意大利隊，兩隊今屆分組賽狹路相逢，加上克羅地亞和阿爾巴尼亞隊，B組頓成「死亡之組」。在香港足球明星選舉均獲殊榮的東方主教練盧比度（Chino），聯同今季加盟的射手巴科爾和中堅丹尼爾賽前試穿西班牙新球衣，大談祖國今屆前景。

巴科爾盼耶馬爾展實力

蟬聯港超最佳教練的盧比度認為，西班牙縱有巴塞隆拿16歲新星耶馬爾及畢爾包翼鋒歷高威廉斯等明日之星，但今屆仍未是奪冠時候，「若想要成績，仍缺經驗的年輕球員也許不是最佳選擇，但他們需要大賽經驗成長。西班牙有美好未來，現在陣容仍有點不足。我相信球隊可與意大利一同出線，但或只能去到8強」。

為東方贏得香港足總盃及聯賽季軍，在各賽事射入30球的巴科爾，來港首季即成港超神射手、「球員之星」及入選最佳11人。生於加納的他透露，童年偶像是曾效巴塞隆拿的喀麥隆傳奇射手伊度奧，他在13歲才隨長年到西班牙工作的父親移民，自此在當地讀書和學習足球，從而取得西班牙國籍。他希望「鬥牛軍」能晉身今屆歐國盃決賽，「經過上屆歐國盃和世界盃，相信西班牙今屆可做得更好。我認為也是耶馬爾和歷高威廉斯等新星，向全球球迷展示實力的好機會」。

巴科爾在加泰隆尼亞球會曼尼沙出道後，曾到安道爾聯賽兩季及基羅納B隊，30歲才首赴亞洲來港落班。他透露季初經中介人介紹，東方在洛迪古斯重傷後急需新前鋒，成他出國契機，「東方職球員由第一日已很歡迎和幫助我，球隊像是個家庭，踢反擊戰術也很適合我，當然入球多離不開努力和付出」。

同樣首戰港超即入選最佳11人的25歲中堅丹尼爾，因其父與韋拿是好友，自小就當這名西班牙名宿射手為偶像，又視西班牙隊現役中堅拿樸迪為學習防守技術的對象。將連續兩屆在家鄉看歐國盃的他，也有信心西班牙今屆可出線兼再入4強。

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