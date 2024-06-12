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體育
2024年6月12日星期三
國足敗走韓國 對賽壓泰國驚險出線 闖外圍賽第3圈 延續再戰世盃夢
19港人赴土庫曼撐場 死忠球迷：感謝港足予機會認識世界
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體壇快訊：傅家俊職巡賽無緣晉級
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中國女排世聯香港站拔頭籌 8715人入場見證朱婷正選 直落3局挫保加利亞
內地球迷首訪港撐朱婷
近距離接觸袁心玥 球迷難掩興奮
場內人士高聲唱國歌 警員在場監視
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【明報專訊】（請看附圖）
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