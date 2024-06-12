荷蘭歐國盃前折中場迪莊古普美拿斯 補選左閘馬特臣

主場友賽4：0大破冰島

荷蘭隊藉沙維西蒙斯、華基爾雲迪積克、當耶爾馬倫及韋格賀斯先後建功，向日前作客爆冷挫英格蘭隊的冰島隊派4蛋，亦是今年第3次獲得這勝果。「橙軍」教練朗奴高文賽後證實，巴塞隆拿中場法蘭基迪莊因右足踝傷勢未癒，未來3周亦無法達致100%狀態，故此與這仗賽後受傷的古普美拿斯一起缺席歐國盃。27歲的迪莊則在社交網留言為不能參賽而感到悲傷和失望，但將會為橙軍打氣。

波蘭動土 羅拔仔等3將掛彩

至於將與荷蘭踢歐國盃D組首戰的波蘭隊，憑施域達斯基及薩利域斯基先後於12和90分鐘入球，以2：1絕殺一度在77分鐘扳平的土耳其隊。至於日前已有米利克因傷緣盡歐國盃的波蘭，此役又有施域達斯基、達維杜域斯及第150次代表波蘭出賽的羅拔利雲度夫斯基先後傷出，其中足踝受傷的施域達斯基傷勢最重。