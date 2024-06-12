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體育

19港人赴土庫曼撐場 死忠球迷：感謝港足予機會認識世界

【明報專訊】中國香港足球代表隊昨晚在最後一場的2026年世界盃亞洲區外圍賽次圈E組作客出戰，有19名球迷專程前往土庫曼入場打氣。當中死忠球迷恆仔睇足港足今屆8場世盃外，他形容像完成一場歷險，感謝港足給機會讓他認識世界。

睇足8場世盃外：像完成歷險

19名港足球迷日前抵達土庫曼後，亦參加了導賞團遊覽當地景點。其中球迷恆仔今屆港足8場世盃外全部都有入場，包括去年底首圈到不丹，次圈到伊朗、烏茲別克及土庫曼這4場作客。

恆仔在年底30歲前一圓他作為港足球迷其一夢想，感謝港足給機會讓他認識世界，「我相信每個球迷都好想現場支持自己鍾意的球隊，尤其今屆外圍賽對手全部都不是容易去的國家，能夠完成4場作客好似完成一場歷險，而且旅程中都加深了解這些國家的文化和社會，感謝香港隊給機會我們去認識和了解世界，希望之後能繼續親身見證港隊挑戰世界各地的對手。如果大家反正點都會去旅行，咁跟港隊遊歷全世界可能是不錯的選擇」。

恆仔憶述去年底隻身到伊朗，為慳錢要3次轉機及連日在機場過夜，惟一切都覺值得，並不忘感謝香港足總前線職員努力支援，「無論得一兩個還是10至20名球迷 ，足總都有幫忙安排門票，球隊又試過送小禮物給作客球迷，幾窩心」。

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