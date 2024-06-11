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體育

艾卡拉斯法網首稱王 苦戰3盤挫薩維利夫 21歲集齊3賽場大滿冠

【明報專訊】西班牙籍新星卡路士艾卡拉斯，昨在法國網球公開賽男單決賽，一度盤數落後1：2下，連贏兩盤以3：2險勝德國籍的阿歷山大薩維利夫，繼前年的美網和去年的溫網後，第3次在大滿貫封王。21歲的他趕過同胞拿度，成為最年輕的泥地、草地和硬地賽場大滿貫冠軍得主，並獲對方送上祝賀。

3號種子卡路士艾卡拉斯，在這場長達4小時19分鐘的激戰中如坐過山車，首盤三度打破4號種子阿歷山大薩維利夫發球局下先贏6：3，惟疑因4強負傷大戰意大利籍新星史拿打足5盤才過關致體力透支，此仗次盤比賽期間便要補充能量飲料，並在無壓力犯錯比薩維利夫多10次下以2：6告負，而後者在第3盤雖一度落後2：5，卻藉包括5個直接得分（Ace）在內的78%「一發」得分率，以7：5後上獲勝，以盤數2：1反超前。

前輩拿度祝賀 盛讚無與倫比

薩維利夫折服 「已進名人堂」

不容再失的艾卡拉斯於第4盤兩度要求醫療暫停，其間需按摩腿部和服藥，之後復勇以6：1輕鬆勝出，更在決勝盤乘勝追擊再贏6：2，終以盤數3：2險勝，首次揚威法網，並打破拿度22歲零7個月的紀錄，成為揚威泥地、草地和硬地場大滿貫冠軍的最年輕球手，賽後即獲首圈被薩維利夫淘汰的38歲拿度在社交網站祝賀道：「為此無與倫比的勝利恭喜卡路士！太棒了！為你的成功感到非常高興！」

艾卡拉斯說：「自從我開始打網球，以及自5歲、6歲開始，這個錦標是我夢寐以求的。現在的感覺棒極了。」他又回憶少時會飛奔返家看法網直播，「所以能在這裏捧起冠軍獎盃的感覺實在無比奇妙」。薩維利夫亦不吝稱讚艾卡拉斯道：「你已進入名人堂。我今次雖也有不俗表現，但未足以奪標，期望未來能一償素願。」27歲的他曾兩度闖入大滿貫決賽，卻繼2020年美網決戰以盤數2：3負奧地利籍的堤安姆後，再以同一比數屈居亞軍。總計他與艾卡拉斯的交手成績為5勝5負。

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