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體育
2024年6月11日星期二
港足征土搶首勝 炎熱天氣成挑戰 兩助教未能隨隊 陳肇鈞信無礙部署
國足出線關鍵戰作客韓國 主帥：對手再強也只是人
女長城世排聯香港站迎保加利亞
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【明報專訊】（請看附圖）
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