意大利最後備戰小勝波斯尼亞 當拿隆馬認後場現險象

與上仗主場打和土耳其隊0：0比較，意大利隊昨仗正選陣容只留用前鋒費達歷高基艾沙及中場佐真奴。意軍藉中場大衛法迪斯在38分鐘建功，以1球小勝波斯尼亞，總計今年4戰只失一球似防守了得，惟基安盧基當拿隆馬指因教練史巴列堤強調攻勢需由後場做起，而「目前後防新人較多，故此這仗不時交失導致險象環生，必須盡快改善」。

法國悶和加拿大 比寧咸返英軍報到

法國隊由早前宣布歐國盃後退出國際賽的37歲基奧特最後一次主場掛帥，並有基利安麥巴比在74分鐘後備上陣，卻仍忘帶射門鞋，只能與加拿大隊互交白卷。歐國盃決賽周球隊斯洛伐克及格魯吉亞隊，同日分別以4：0和3：1挫威爾斯及黑山隊。另外，比利時隊證實守將梅尼亞觸傷腿筋甚有機會無緣參賽；捷克隊也有中場沙迪歷踏單車訓練時發生意外引致腿部受傷被迫退隊，而葡萄牙隊將於明晨主場友賽愛爾蘭隊，料缺席兩場熱身賽的39歲鋒將基斯坦奴朗拿度（C朗）將會復出。

此外，協助皇家馬德里第15次在歐聯封王的祖迪比寧咸已向英格蘭隊報到，主帥修夫基為這名中場減壓道：「我們不會將一切責任全落在他的肩上，因我們擁有很多優秀球員，而且團結才是爭標的不二法門。」