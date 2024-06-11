國足出線關鍵戰作客韓國 主帥：對手再強也只是人

倘落敗或被泰國後上奪次名

國足在C組5戰兩勝3和8分排第2，領先第3泰國3分兼在得失球差領先3球，今晚在首爾世界盃體育場作客以13分篤定首名出線的韓國，打和都足以次名晉級，相反落敗便要視乎晚上8時30分開賽的泰國能否主場對榜尾1分的新加坡全取3分，從而再計算得失球差決定次名誰屬。

國足上周五抵達首爾備戰，在李帥、高準翼及阿蘭因傷退隊後，補選了剛傷癒的左閘李磊，一對前鋒張玉寧及停賽刑滿的武磊仍有傷正選成疑，上仗對泰國建奇功扳平的21歲新人拜合拉木有望再獲機會。內地傳媒報道，克羅地亞籍的伊雲高域曾在操練訓話鼓勵球員，稱韓國隊也只是人毋須「神化」，希望麾下能放下心理包袱踢出自信，團結一致。

韓國為保下圈種子誓全力爭勝

韓國隊暫代主帥金度勳上周首領軍，即作客7：0大炒新加坡。他昨在賽前記招強調成為世盃外第3圈種子球隊相當重要。「太極虎」要確保成為第3圈3支種子隊之一，避免與更多其他亞洲強隊同組，是役賽果亦會左右抽籤分檔次的世界排名積分。隊長孫興慜也稱在首爾舉行的賽事必須取勝，不能辜負韓國球迷的期待。韓國去年11月底作客深圳，憑這名熱刺球星梅開二度，以3：0大勝國足。