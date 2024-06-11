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體育

港足征土搶首勝 炎熱天氣成挑戰 兩助教未能隨隊 陳肇鈞信無礙部署

【明報專訊】中國香港足球代表隊今晚11時出戰最後一場世界盃亞洲區外圍賽次圈，作客面對同樣已出局的土庫曼隊，球員需克服當地入夜天氣仍炎熱的挑戰，在E組搶分力爭首場勝仗完賽。

土庫曼vs.香港　晚上23：00開賽

世界排名157名的港足在上周四世盃外，憑兩名處子戰亮相小將馬希偉及杜俊暉各入一球，在近萬人入香港大球場下以2：4僅負亞洲「二哥」伊朗隊，賽後5戰1和4負1分續排榜尾，今晚作客同分憑較佳得失球差排第3的土庫曼隊，必須擊敗這支世界排名143的中亞球隊才可擺脫包尾。兩隊去年11月底首循環在香港大球場對碰，港足憑黃威及艾華頓各入一球打和2：2。

港足上周五晚離港出發，經過近20小時長途跋涉機程，抵達土庫曼首都阿什哈巴德展開連日操練。原定退隊的門將陳嘉豪最終辦妥簽證獲補選，已前晚抵達當地歸隊，令出征大軍有22名球員。

暫代主教練盧斯爾提及，除了訓練場仿草質素一般，形容天氣炎熱是在當地的首個挑戰；今季香港足球先生的中場陳肇鈞認同，最難適應是土庫曼天氣炎熱乾燥，「當地很夜才日落，相信在當地時間晚上8時比賽仍然會好熱」；左閘陳晉一也稱傍晚操練時氣溫也高達36至37℃，「這裏很乾熱，太陽真的好猛，可能跑數分鐘已乾晒，的確需要適應」。據網上天氣報告，今日土庫曼下午最高氣溫達40℃，晚上氣溫亦超過34℃。

兩名暫代助教盧比度及司徒文俊都因簽證問題未能隨隊，陳肇鈞承認或多或少對球隊總有影響，惟相信盧斯爾的部署，「暫代主教練上場做得很好，他是很有諗法及指示清晰的教練，所以不會因為沒有兩名助教而令踢法有轉變。球員心態和目標很清楚，好想在最後一場世盃外全取3分」。土庫曼隊今次未有因傷落選的傑志翼鋒明加索夫在陣，陳晉一稱不代表可輕視，認為其餘土庫曼球員有體格優勢，故球隊會做好部署爭勝，「目標贏波是不容易，不過球隊上下都覺得我們有能力做到。上次交手踢成2：2，若不是錯失一些機會，其實是可以贏波」。

徐宏傑與理文解約 將再次北上發展

另外，港超冠軍理文宣布與徐宏傑達成協議，讓這名效力3年半的27歲港足後衛提前解約離隊到其他聯賽發展。據指這名近兩季都入選港足明星最佳11人的閘衛，將繼2018至20年效力梅州客家後再次北上，新東家或是將由港足前帥安達臣接掌的中甲榜首球隊雲南玉昆，後者近日在社交網已上載在該隊賽後慶祝的大合照。

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