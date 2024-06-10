黃澤林無緣泰勒站決賽 激戰近3小時 搶七負日將占士卓特

世界排名第181位的黃澤林在ATP挑戰賽泰勒站男單以2號種子身分出戰，頭3圈過關斬將後，昨在4強面對排名比自己低190位的日籍球手占士卓特，雙方曾於今年4月的ATP挑戰賽深圳站32強碰頭，黃澤林當時以直落兩盤取勝。

張瑋桓葡巡迴賽闖女單決賽

黃澤林此役開局慢熱，首盤發球得分率不足五成，遭占士卓特三度破發，即使對手3次發球雙失誤，Coleman也未能把握機會扭轉局面，先輸2：6。黃澤林在次盤及時調整，5次直接發球得分，首發得分率提升至67％，以6：4扳回一城，盤數追平1：1。及至決勝盤，黃澤林與占士卓特一直拉鋸，雙方互破1次發球局，惟港將戰至「搶七」以細分4：7吞敗，無緣決賽。

至於港隊「一姐」張瑋桓則於葡萄牙舉行的ITF蒙特莫爾站職業巡迴賽雙線出擊，她在女單4強面對東道主球手禾露絲卓，雖然首盤先輸5：7，但隨後連追兩盤6：2，激戰2小時11分鐘下以盤數2：1反勝晉級，決賽將鬥曲臣。這名28歲港將賽後坦言入局較慢，但次盤開始打得進取是反勝關鍵，「如果我維持第一盤的打法，情况不會有任何改變，所以我告訴自己要打得更加進取，並好好把握機會」。同日張瑋桓稍作休息後，伙意籍球手梅薩迪出戰女雙決賽，但二人終以直落兩盤6：7、4：6不敵澳洲隊拍檔，屈居亞軍。

柏奧莉妮法網女雙再奪亞

另外，法國網球公開賽昨晚舉行女雙決賽，前晚在女單決賽不敵「世一」施維雅達的意籍好手柏奧莉妮，伙拍同鄉艾蘭妮，面對美籍星將嘉奧芙伙拍捷克籍好手施妮雅高娃的5號種子組合，最終以直落兩盤6：7（5：7）、3：6吞敗，亦令柏奧莉妮今屆在兩項賽事皆奪亞而回。