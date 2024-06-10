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體育
2024年6月10日星期一
葡萄牙首負克羅地亞 馬天尼斯拒言憂 「正是我們需要的考驗」
朗奴高文證法蘭基迪莊復操 歐國盃分組賽次輪可望披甲
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零將參賽 巴奧首辦男子韻律泳告吹
角田裕毅冒起 VCARB續約1年
體壇快訊：陳雨菲石宇奇印賽稱霸
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黃澤林無緣泰勒站決賽 激戰近3小時 搶七負日將占士卓特
列強聚首世排香港站歡迎晚宴 賽會為壽星慶生
港乒女雙混雙薩格勒布挑戰賽齊奪銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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