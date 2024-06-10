體壇快訊：陳雨菲石宇奇印賽稱霸

中西區衛冕初級組足總盃

香港初級組足總盃決賽昨在蒲崗村道公園上演，自降落甲組後首度躋身決賽的南華，與中西區在法定時間90分鐘賽和2：2要以互射12碼決勝，結果中西區在門將李瀚灝兩救極刑下贏4：3，成功衛冕。至於永義地產同日以2：1挫佳聯元朗奪得季軍。

大簡不獲烏甸尼斯留用

在上季尾走馬上任、並領意甲球隊烏甸尼斯護級成功的「大簡」簡拿華路，日前在社交網宣布離隊，這名意籍名宿在帖文表示：「會長決定不與我續約。」但他亦同時感謝烏軍給予他執教機會。50歲的簡拿華路在4月尾接手烏甸尼斯，領軍6戰取2勝3和1負下以15名完季。

町田日聯盃淘汰櫻花

日本聯賽盃昨演附加賽次回合，以決出5支出線隊伍，其中在日職暫列榜首的町田澤維亞，雖在主場遭客軍大阪櫻花連下兩城逼和2：2，但藉月初的首回合作客贏3：1，令町田兩回合計贏5：3出線。至於名古屋鯨魚同日藉中山克廣一箭定江山，兩回合計以2：1淘汰另一日職球隊柏雷素爾。