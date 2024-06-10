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體育

零將參賽 巴奧首辦男子韻律泳告吹

【明報專訊】原定將於今夏巴黎奧運首設的男子韻律泳項目，隨着所有取得入場券的隊伍均不派男將出戰下被迫取消，國際泳聯昨發聲明表示遺憾，並期望下屆2026年洛杉磯奧運可達成此里程碑。

韻律泳項目從1984年起列入奧運項目以來，一直只設有女子組賽事，而國際泳聯在前年宣布將在下月底舉行的巴黎奧運，首次批准男子選手參戰。不過，在備戰時間只有約18個月下，一直未有國家決定派員參賽，包括去年首次參加亞運、在杭州與一眾女將出戰團體賽奪金的國家隊男子名將石浩璵，以及意大利隊星將米利斯尼（Giorgio Minisini）等均告落選。而隨着最後一支擁有韻律泳參賽資格的美國隊，前晚公布的8人名單上全為女將，連被視為最後希望的45歲傳奇星將比爾美爾（Bill May）亦名落孫山後，意味男子韻律泳項目將在無人參賽下取消。

國際泳聯其後發聲明回應道：「今夏原本將寫下韻律泳項目的里程碑，遺憾地未能實現。賽會明白今次備戰時間或有不足，但我們知道韻律泳界都希望為男性選手提供更多機會，亦很有信心在下屆洛杉磯奧運達成這願望，並會積極研究屆時增設男女混合賽的可能性。」

東奧百米飛人積及斯衛冕歐洲賽

另外，在上屆東京奧運以9.80秒奪男子100米跑金牌的29歲意籍飛人馬素積及斯（Marcell Jacobs），昨晨於歐洲田徑錦標賽百米決賽，以10.02秒成功衛冕，為征奧再爭佳績注強心針。

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