葡萄牙首負克羅地亞 馬天尼斯拒言憂 「正是我們需要的考驗」

C朗比比列後備未上陣

身為前屆歐國盃盟主的葡萄牙隊，近年雖然人才輩出，但成績未算「標青」，其後只曾在2019年取得屬半友賽性質的歐洲國家聯賽冠軍。來到今屆歐國盃，陣中兩名老大哥基斯坦奴朗拿度（C朗）及比比料為此項賽事最後探戈，二人昨於友賽均只列後備未有落場，前線由干卡路拉莫斯伙拍星將貝拿度施華、般奴費南迪斯及祖奧菲歷斯掛帥。

不過是役開賽初段葡軍便有中場域天拿在自家禁區踢跌克羅地亞隊中場高華錫失12碼，被敵軍隊長莫迪歷於8分鐘操刀射入先開紀錄，半場以1球領先。積極反撲的葡軍雖在48分鐘由前鋒迪亞高祖達近門接應傳中射入扳平，但8分鐘後再被「格仔軍團」前鋒安迪布迪美亞，藉隊友柏沙歷的遠射攻門中楣彈出後，上前近門頭槌補中再度領先，結果克軍亦憑此奠勝球，作客以2：1擊敗葡萄牙，是雙方歷來8次交手首次由克羅地亞取勝，令對賽紀錄改寫成1勝1和6負。

賽後葡軍主帥馬天尼斯表示：「這仗賽果是負面的，我們當然想贏，但今（昨）天也有積極的一面，也正是我們需要的考驗。友賽輸贏並不重要，亦不能代表歐國盃我們會有怎樣的成績，最重要是藉此為接下來的大賽做好準備。」值得一提的是，葡萄牙在歐國盃將身處F組，對手包括捷克、土耳其及格魯吉亞隊；克羅地亞則身處死亡B組，將面對西班牙、阿爾巴尼亞及衛冕之師意大利隊。

西班牙比利時主場大勝

港超兵安尼亞為愛沙尼亞建功

至於西班牙昨晨則在友賽憑巴塞隆拿雙星柏迪及耶馬爾分別入球與助攻梅開二度，加上艾華路莫拉達、法比安彭拿及奧耶沙巴爾各建一功，於主場以5：1大勝非歐國盃分子的北愛爾蘭隊。至於在歐國盃身處E組的另一爭標熱門比利時隊，昨亦在友賽靠鋒將盧卡古起孖及李安度杜沙特「埋齋」，在主場以3：0輕取盧森堡隊。

另外，效力港超應屆冠軍球會理文的愛沙尼亞國腳前鋒安尼亞，昨於友賽正選上陣並攻入1球，助球隊主場以4：1大勝法羅群島隊。