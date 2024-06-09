明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港男欖亞洲賽挫大馬兩連捷

【明報專訊】亞洲男子欖球錦標賽昨上演第二輪單循環賽，港隊繼首輪在主場以52：5大勝阿聯酋隊後，昨作客雪蘭莪再以70：6大勝馬來西亞隊，取得兩連勝。港隊將於22日重返主場迎戰韓國隊，力爭以全勝姿態衛冕。

陳偉聰日本破1500米港績

港將陳偉聰昨於日本東海大學長距離競技會中，在男子1500米跑出3分55.31秒，以0.29秒打破吉遜在1972年寫下、塵封52年的香港紀錄。這名25歲港將將會到雲南高原集訓，續求進步。

安洗瑩印尼賽決戰陳雨菲

羽毛球壇女單一姐的韓國籍星將安洗瑩，昨在印尼公開賽4強以直落兩局23：21、21：13淘汰國家隊的王祉怡，將決戰另一國手陳雨菲，後者以21：11、17：21、21：13力克西班牙籍好手馬蓮。同日男單4強，明日將成為世界一哥的石宇奇，則以局數2：1反勝國家隊隊友李詩灃，坐亞望冠。

阿根廷約戰厄國 美斯勢掛帥

衛冕之師的阿根廷隊為備戰下周五揭幕的美洲國家盃，將於明早在美國友賽厄瓜多爾隊，料因傷避戰過去兩場國際賽的球王美斯勢會復出領軍，也是這名月尾便37歲的球星今年國際賽首擊。另外，厄軍昨證實效力白禮頓的26歲左閘佩華斯艾斯度比倫因足踝受傷無緣美洲盃。

華迪續約李斯特城1年

下季升回英超的李斯特城宣布，已與37歲的英籍前鋒占美華迪續約1年。已效力「狐狸」12季的他，迄今各賽事上陣464次入190球，乃球隊在2016年爆大冷在英超封王的功臣之一。此外，李斯特城亦證實前鋒伊恩拿祖、中場丹尼斯普拉特及守將馬克艾拜頓會在今夏離隊。

上 / 下一篇新聞