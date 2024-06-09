體壇快訊：港男欖亞洲賽挫大馬兩連捷

陳偉聰日本破1500米港績

港將陳偉聰昨於日本東海大學長距離競技會中，在男子1500米跑出3分55.31秒，以0.29秒打破吉遜在1972年寫下、塵封52年的香港紀錄。這名25歲港將將會到雲南高原集訓，續求進步。

安洗瑩印尼賽決戰陳雨菲

羽毛球壇女單一姐的韓國籍星將安洗瑩，昨在印尼公開賽4強以直落兩局23：21、21：13淘汰國家隊的王祉怡，將決戰另一國手陳雨菲，後者以21：11、17：21、21：13力克西班牙籍好手馬蓮。同日男單4強，明日將成為世界一哥的石宇奇，則以局數2：1反勝國家隊隊友李詩灃，坐亞望冠。

阿根廷約戰厄國 美斯勢掛帥

衛冕之師的阿根廷隊為備戰下周五揭幕的美洲國家盃，將於明早在美國友賽厄瓜多爾隊，料因傷避戰過去兩場國際賽的球王美斯勢會復出領軍，也是這名月尾便37歲的球星今年國際賽首擊。另外，厄軍昨證實效力白禮頓的26歲左閘佩華斯艾斯度比倫因足踝受傷無緣美洲盃。

華迪續約李斯特城1年

下季升回英超的李斯特城宣布，已與37歲的英籍前鋒占美華迪續約1年。已效力「狐狸」12季的他，迄今各賽事上陣464次入190球，乃球隊在2016年爆大冷在英超封王的功臣之一。此外，李斯特城亦證實前鋒伊恩拿祖、中場丹尼斯普拉特及守將馬克艾拜頓會在今夏離隊。