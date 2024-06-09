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體育

英軍負冰島遭柴台 為麾下護航 修夫基：擔心受傷

【明報專訊】英格蘭隊昨在最後一場歐洲國家盃熱身賽，於溫布萊球場一片噓聲中，爆冷以0：1不敵非決賽周球隊冰島，今年主場4戰僅1勝1和2負及有3場失波，主帥修夫基賽後直言麾下的表現與理想相距甚遠，但亦護航稱一眾國腳因擔心受傷而失準。

上屆歐國盃亞軍英格蘭隊，此役續有中場祖迪比寧咸缺陣，主帥修夫基以隊長哈利卡尼掛帥，與中場菲爾科頓、高爾彭馬及安東尼哥頓主場進襲冰島隊，卻在12分鐘被客軍翼鋒樸斯坦臣左路射穿中堅史東斯「大細龍門」近柱而入。

13射門僅1次中框

英軍及後反撲，但總計全場13射僅1次中目標，遜於冰島的8射4中，而若非英軍門將蘭斯達爾下半場先後瓦解冰島頭槌近頂及笠射，英軍或已輸得更尷尬。英軍終繼今年首戰負巴西隊後，再於主場以0：1告負，其間則曾在主場以2：2打和比利時隊，以及3：0挫波斯尼亞隊。

「三獅」主帥修夫基說：「己隊表現令人失望，與理想相距甚遠，應該可以做得好些。球員未能展現個性、壓迫對手和相互連繫。單憑個人天賦是不足以在歐國盃取得佳績的。」惟他亦為落敗辯護道：「歐國盃前的比賽可能就是這樣，因球員們擔心受傷。」

此外，史東斯昨仗下半場疑因傷退下火線，但修夫基對這名曼城守將的傷勢感樂觀，認為對方問題不大。英軍將在6月17日凌晨與塞爾維亞隊踢歐國盃C組首戰，之後對手依次是丹麥和斯洛文尼亞隊。

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