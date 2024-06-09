施維雅達法網女單三連霸 看齊名宿施莉絲軒蓮

雙方此前曾交手兩次，施維雅達同以直落兩盤取勝。不過昨仗這名23歲「世一」曾遇考驗，首盤第3局被柏奧莉妮率先破發，局數落後1：2。小休之後，施維雅達隨即在第4局加強底線控制，以「Love Game」破發扳平。戰至第6局，柏奧莉妮在落後細分30：40時發球雙錯誤再遭破發，及後得勢不饒人的施維雅達再連取兩局，先贏一盤6：2。

直落兩盤拍走柏奧莉妮

法網跨季21連勝

施維雅達在第2盤次局，藉柏奧莉妮接連兩度底線對抽打落網，戰至刁時率先再破發，拉開局數2：0。全場一發得分率不足四成的柏奧莉妮，不但未能於對手發球局再尋得取勝機會，更在第4局被破發。結果施維雅達再贏一盤6：1，僅花1小時8分鐘便直落兩盤取勝，成為繼名宿施莉絲及軒蓮後，史上第3人在法網女單完成三連霸偉業，亦是她出戰法網6屆以來第4座錦標。

賽後施維雅達感激教練團隊在背後的支援，說很喜歡在此場地比賽，「希望每年都見到大家！」，又笑言：「我的天啊，緊張到都忘記要說什麼了。」至於28歲的柏奧莉妮即使首闖大滿貫決賽未能笑到最後，但世界排名將首次躋身前十的她，賽後亦大方稱讚施維雅達是難以擊敗的對手，並感謝球迷及家人的支持。