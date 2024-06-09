艾卡拉斯決戰薩維利夫 分挫準世一史拿魯迪 法網新王今登基

艾卡拉斯與史拿分別視拿度及費達拿為偶像，二人亦逐漸走上稱霸之路。雙方此前交手8次各贏4場，昨仗開局史拿稍佔上風，首盤首局便打破艾卡拉斯的發球局，並先贏一盤6：2。

艾卡拉斯：歷來最難打比賽之一

不過艾卡拉斯次盤起反撲以6：3扳平，全場多達58次無壓力下失誤的他雖比史拿多出14次，令他在第3盤再輸3：6。不過，這名西班牙籍超新星全場致勝分亦多達65次，遠高於對手的39次，在末段多次靠超身球及笠波制敵，終連贏兩盤6：4、6：3反勝，激戰4小時09分鐘後以盤數3：2力克史拿，首次躋身法網男單決賽。

賽後艾卡拉斯表示：「這絕對是我歷來最難打的比賽之一，感謝他（史拿）推動我成為更好的球手。我知道大家都有傷在身，但作為頂級職業球手這是必經之路，你甚至必須要學會享受在這痛苦中尋找勝利的喜悅。這些都是從前人的過去中學會的，當你看看佐高域是如何贏下一些不可能的比賽，便會明白了。」

薩維利夫自言不再年輕 誓爭首貫

至於史拿則不諱言為敗仗感失落，但對今屆表現仍感滿意，「當我參戰法網前仍在為傷患掙扎，來到這一步我已很滿意，當然輸波並不好受，但我仍正面去看待，因我知道自己仍有很多可以進步的地方，尤其我和他（艾卡拉斯）都在成長，接下來我將放眼巴黎奧運，且看屆時的表現吧」。

同日另一場4強，過去3屆均於此階段止步的德籍4號種子阿歷山大薩維利夫，以盤數3：1反勝戰至中途受胃痛困擾的上屆亞軍、7號種子挪威籍星將卡斯柏魯迪，首次殺入法網決賽，今晚將與艾卡拉斯爭標，並肯定會誕生新的法網男單冠軍得主。

前年曾在法網4強面對拿度時比賽中途右足踝嚴重扭傷而長唞的薩維利夫，走過當年陰霾後突破自己，27歲的他賽後亦自信地說：「當年（2020年美網決賽領先兩盤下反負堤安姆）輸了是我不夠成熟，但如今的我已不再年輕了，挑戰首座大滿貫若非現在，更待何時？」