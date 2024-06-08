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體育

美國女飛人捲土重來 新花蝴蝶圖破牙買加壟斷

【明報專訊】曾幾何時，美國隊短跑手曾稱霸多屆奧運女子100米，過去4屆卻成牙買加隊的囊中物，但巴黎奧運「花旗兵」有望捲土重來，皆因陣中24歲的莎卡莉莉察臣已被視為當今最強「女飛人」，且綽號「新花蝴蝶」的她坦言，比賽時的髮色代表其當時的心情，更令追隨者添上迷思。

1928年阿姆斯特丹奧運首設女子100米跑，至今23屆比賽中，有9面金牌屬於美國隊，但自2008年北京奧運起，過去4屆成為牙買加人的天下，其中艾蓮湯遜於過去兩屆於里約熱內盧和東京奪金，其中在東奧以10.61秒打破奧運紀錄。不過時移世易，其光芒近年已被莎卡莉莉察臣掩蓋，該名美國隊後起之秀去年8月於布達佩斯做出10.65秒佳績，成為歷來第5快時間跑手，有望繼1996年亞特蘭大奧運的迪華絲後，成為另一美籍奧運「女飛人」。

曾歷喪親淪毒海錯失東奧

事實上，莉察臣原有機會早在東奧便挑戰牙買加隊，卻因當時她不堪喪親之痛而服用大麻，被驗出後被罰停賽1個月，最後更被剔除隊外，令她鬱鬱寡歡多時，直至落實獲巴奧參賽權才令她再有新目標，並渴望像其已故偶像「花蝴蝶」姬菲芙般統治短跑界。姬菲芙是1988年漢城奧運3金得主，當中在100米和200米分別跑出破世界紀錄的10.49秒和21.34秒，紀錄仍保持至今。

莉察臣出賽時花枝招展打扮亦似姬菲芙，其中醒目的髮色有着不同含意。她說：「紅色讓我處於非常主導的情緒中。當我需冷靜下來時，我會選擇黑色。金髮則是我想有家的感覺。」料其髮色將成巴奧另類看點。

（奧運前瞻）

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