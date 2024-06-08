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體育

一厘米大躍進 八破世績如越高山 鳥人杜班迪斯 頑抗地心吸力

【明報專訊】1厘米對大部分人來說是微不足道，但對近4年來八度以1厘米的高度，接連打破男子撐竿跳世界紀錄的瑞典籍「新鳥人」杜班迪斯而言，每個世績均是難以攀越的高山。這名24歲東京奧運金牌得主，今夏在巴黎奧運自然是奪標大熱門，惟其更遠大目標是，繼續挑戰反地心吸力的人類極限，成為俄羅斯籍名宿伊辛巴耶娃後，這田徑項目的標誌性人物。

女子撐竿跳名宿伊辛巴耶娃，於2004年起直至2016年退役前，曾在雅典和北京奧運連續奪金，又分別在3屆世界賽及3屆歐洲室內賽封后，其間在室外和室內共刷新30個世界紀錄，而其在2009年締造的5.06米仍是目前的室外賽世績。惟將軍一去大樹飄零，眾後輩無以為繼，直至杜班迪斯的出現，近年才將全球撐竿跳迷的眼球拉回來。

名將父母賜天賦 定居瑞典利發展

東奧奪金未盡美 爭名留奧運紀錄

杜班迪斯能在當下撐竿跳界馬首是瞻或因贏在起跑線，其父親格列和母親凱倫年輕時，分別是美籍撐竿跳和瑞典籍七項全能選手，兩人婚後在美國誕下杜班迪斯。他3歲便接觸撐竿跳，並被發現具備這方面的天賦，其後隨雙親返回瑞典生活，理由正如他說「在瑞典，田徑運動的普及性，就像美式足球和棒球在美國」，故此這北歐的國度有利他在這方面發展。

在父母分別在技術和體能多年悉心指導下，杜班迪斯不負所託，2015至18年間橫掃世界及歐洲青少年賽，接着於2018年世界賽初試啼聲取得成功，並在兩年後大爆發，至今年4月為止，已連續8次以1厘米的高度打破世界紀錄（見表），現亦以6.24米保持着男子撐竿跳世界紀錄。略嫌不足的是，他在2021年舉行的東京奧運只能以6.02米稱雄，未能打破巴西籍選手巴拉斯在2016於主場締造的6.03米奧運紀錄，今次征戰巴奧，既為衛冕而來，亦為紀錄而來。值得提及是30歲的東奧季軍巴拉斯因服禁藥，上月尾被罰停賽16個月，令杜班迪斯在巴黎奧運少了一個主要競爭對手。

然而，杜班迪斯發現世界紀錄每提高1厘米，之後目標世績的難度像不止是相等的10毫米。他說：「這並非勤奮、堅毅和調整心態便可達標，卻是須面對另一個嶄新的層面，例如必須在短跑、衝刺、跳遠和體操等方面的訓練上更多下功夫，而且必須精益求精。我定要在很多方面做得更好：這看起來是小事，加起來卻是大事了。」

父兼教練深信潛力未盡

即使他預期前路崎嶇，亦承認曾在掌握竿位的時間、感覺和平衡等方面一度出現迷失，但其兼任教練的父親格列仍充滿信心道：「兒子只有24歲，撐竿跳運動員通常在20多歲至30歲出頭才達巔峰。他仍可以愈來愈強壯，我認為他4年後的表現會比現在更佳。他已跳得比任何人都高了，現在預測他能跳多高簡直是瘋狂的，但我認為他有能力跳出接近6.40米的高度，不過在它出現前肯定會是大量的工作。」

（奧運前瞻）

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