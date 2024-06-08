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體育
2024年6月8日星期六
隔8年再征奧 趙顯臻瞄準前16名 增磅挑戰公開組 總教練吳紀寧冀「以小打大」
施維雅達三連霸差一步 法網偕決賽新丁柏奧莉妮爭冠
三獅歐國盃點兵 馬古尼基亞利殊落選
波辛傑斯總決復出建樹 塞爾特人掃獨拔頭籌
鄧謝配負國家隊世一組合 印尼賽8強止步
體壇快訊：港足兩助教無緣隨隊征土國
電視精選
一厘米大躍進 八破世績如越高山 鳥人杜班迪斯 頑抗地心吸力
美國女飛人捲土重來 新花蝴蝶圖破牙買加壟斷
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【明報專訊】（請看附圖）
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